Погода в Харькове: Гидрометцентр предупредил об опасности
Фото: пресс-служба ХГС
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 8 декабря.
«8 декабря с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гололед, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили метеорологи.
По их оценкам, уровень опасности — первый, желтый.
В ближайших прогнозах синоптиков — переходы температуры через ноль, которые будут способствовать скользоте на улицах и дорогах. Днем 9 и 10 декабря температуры будут выше ноля, по ночам — до трех мороза. В прогнозе Украинского гидрометцентра до конца недели ожидается потепление — до четырех тепла по ночам. Так что выпавший снег растает.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 8 декабря".