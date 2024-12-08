Погода в Харькове: Гидрометцентр предупредил об опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 8 декабря.

«8 декабря с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гололед, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили метеорологи.

По их оценкам, уровень опасности — первый, желтый.

В ближайших прогнозах синоптиков — переходы температуры через ноль, которые будут способствовать скользоте на улицах и дорогах. Днем 9 и 10 декабря температуры будут выше ноля, по ночам — до трех мороза. В прогнозе Украинского гидрометцентра до конца недели ожидается потепление — до четырех тепла по ночам. Так что выпавший снег растает.