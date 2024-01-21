Туман і ожеледиця. Якою буде погода 22 січня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 22 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів.🌤
Вночі та вранці місцями туман🌫, паморозь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° морозу❄️, місцями 15 – 20° морозу❄️;
вдень 2 – 7º морозу. ❄️
По Харкову:
Мінлива хмарність.🌥 Без істотних опадів. 🌤
На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° морозу❄️, вдень 4 – 6º морозу.❄️
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гололед, гололедица, погода, прогноз погоды, туман, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 20:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".