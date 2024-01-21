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Туман і ожеледиця. Якою буде погода 22 січня у Харкові та області

Суспільство 20:55   21.01.2024
Оксана Якушко
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 22 січня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 22 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів.🌤

Вночі та вранці місцями туман🌫, паморозь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° морозу❄️, місцями 15 – 20° морозу❄️;

вдень 2 – 7º морозу.  ❄️

 

По Харкову:

Мінлива хмарність.🌥 Без істотних опадів. 🌤

На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° морозу❄️, вдень 4 – 6º морозу.❄️

Читайте також: У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 20:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".