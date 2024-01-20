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У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня

Суспільство 20:33   20.01.2024
Оксана Горун
У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня Фото: Василь Голосний

21 січня у Харкові та області буде холодно: регіональний центр із гідрометеорології прогнозує вночі до мінус 12 градусів.

На дорогах регіону триматиметься ожеледиця. Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку.

І в місті, і в області 21 січня прогнозують невеликий сніг вдень та вранці. Вітер буде незначним. Можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі в Харкові буде від 8 до 10° морозу, вдень 4-6° морозу.

В області – ще холодніше: вночі 7 – 12 ° морозу, вдень 2 – 7 ° морозу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 20:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня у Харкові та області буде холодно: регіональний центр із гідрометеорології прогнозує вночі до мінус 12 градусів".