У Харкові вдарять морози: прогноз погоди на 21 січня

21 січня у Харкові та області буде холодно: регіональний центр із гідрометеорології прогнозує вночі до мінус 12 градусів.

На дорогах регіону триматиметься ожеледиця. Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку.

І в місті, і в області 21 січня прогнозують невеликий сніг вдень та вранці. Вітер буде незначним. Можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі в Харкові буде від 8 до 10° морозу, вдень 4-6° морозу.

В області – ще холодніше: вночі 7 – 12 ° морозу, вдень 2 – 7 ° морозу.