В Харькове ударят морозы: прогноз погоды на 21 января

21 января в Харькове и области будет холодно: региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует ночью до минус 12 градусов.

На дорогах региона сохранится гололедица. Водителей и пешеходов предупреждают об опасности.

И в городе, и в области 21 января прогнозируют небольшой снег днем и утром. Ветер будет незначительным. Также возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью в Харькове будет от 8 до 10° мороза, днем 4 — 6° мороза.

В области — еще холоднее: ночью 7 — 12° мороза, днем 2 — 7° мороза.