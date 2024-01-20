В Харькове ударят морозы: прогноз погоды на 21 января
Фото: Василий Голосный
21 января в Харькове и области будет холодно: региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует ночью до минус 12 градусов.
На дорогах региона сохранится гололедица. Водителей и пешеходов предупреждают об опасности.
И в городе, и в области 21 января прогнозируют небольшой снег днем и утром. Ветер будет незначительным. Также возможен слабый туман.
Температура воздуха ночью в Харькове будет от 8 до 10° мороза, днем 4 — 6° мороза.
В области — еще холоднее: ночью 7 — 12° мороза, днем 2 — 7° мороза.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, новости Харькова, погода, сніг, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 20:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 января в Харькове и области будет холодно: региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует ночью до минус 12 градусов".