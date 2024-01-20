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Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП

Події 11:12   20.01.2024
Оксана Горун
Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП Фото: ГУНП в Харківській області

17 ДТП сталося на Харківщині минулої доби, повідомили в поліції.

“Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми”, – навели статистику у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

При цьому, за даними поліції, в регіоні “зловили” двох п’яних за кермом.

Раніше рятувальники ДСНС повідомили, що чотири рази виїжджали рятувати водіїв, які застрягли на крижаних дорогах або зовсім злетіли в кювети. У двох випадках допомога знадобилася “швидким”, які не могли дістатися пацієнтів.

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Синоптики попередили мешканців Харківщини: 20 січня на дорогах буде небезпечно. Після п’ятничної зливи температура в області знизилася – вночі був мороз, вдень також прогнозують негативну температуру. Окрім того, на Харківщині очікують значні опади – сніг та мокрий сніг.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 ДТП сталося на Харківщині минулої доби, повідомили в поліції".