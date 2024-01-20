Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП
17 ДТП сталося на Харківщині минулої доби, повідомили в поліції.
“Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми”, – навели статистику у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
При цьому, за даними поліції, в регіоні “зловили” двох п’яних за кермом.
Раніше рятувальники ДСНС повідомили, що чотири рази виїжджали рятувати водіїв, які застрягли на крижаних дорогах або зовсім злетіли в кювети. У двох випадках допомога знадобилася “швидким”, які не могли дістатися пацієнтів.
Читайте також: На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий (фото)
Синоптики попередили мешканців Харківщини: 20 січня на дорогах буде небезпечно. Після п’ятничної зливи температура в області знизилася – вночі був мороз, вдень також прогнозують негативну температуру. Окрім того, на Харківщині очікують значні опади – сніг та мокрий сніг.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: гололед, ДТП, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 11:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 ДТП сталося на Харківщині минулої доби, повідомили в поліції".