Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП

17 ДТП сталося на Харківщині минулої доби, повідомили в поліції.

“Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми”, – навели статистику у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

При цьому, за даними поліції, в регіоні “зловили” двох п’яних за кермом.

Раніше рятувальники ДСНС повідомили, що чотири рази виїжджали рятувати водіїв, які застрягли на крижаних дорогах або зовсім злетіли в кювети. У двох випадках допомога знадобилася “швидким”, які не могли дістатися пацієнтів.

Синоптики попередили мешканців Харківщини: 20 січня на дорогах буде небезпечно. Після п’ятничної зливи температура в області знизилася – вночі був мороз, вдень також прогнозують негативну температуру. Окрім того, на Харківщині очікують значні опади – сніг та мокрий сніг.