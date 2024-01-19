На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий (фото)

На Харківщині внаслідок аварії постраждав чоловік.

ДТП сталася 19 січня на трасі «Київ-Харків-Довжанський» у місті Люботин. Зіткнулися автомобілі «ВАЗ 2170» під керуванням 34-річного чоловіка та «Skoda Octavia», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Після зіткнення авто «Skoda Octavia» наїхало на напівпричеп нерухомого автомобіля «ДАФ». 55-річного пасажира автомобіля «ВАЗ 2170» доставили до медичного закладу», – зазначили правоохоронці.

Наразі копи встановлюють всі обставини аварії.