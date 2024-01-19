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На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий (фото)

Події 21:15   19.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині сталася ДТП: є постраждалий (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині внаслідок аварії постраждав чоловік.

ДТП сталася 19 січня на трасі «Київ-Харків-Довжанський» у місті Люботин. Зіткнулися автомобілі «ВАЗ 2170» під керуванням 34-річного чоловіка та «Skoda Octavia», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Після зіткнення авто «Skoda Octavia» наїхало на напівпричеп нерухомого автомобіля «ДАФ». 55-річного пасажира автомобіля «ВАЗ 2170» доставили до медичного закладу», – зазначили правоохоронці.

Наразі копи встановлюють всі обставини аварії.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок аварії постраждав чоловік.".