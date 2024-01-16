ДТП під Харковом: загиблий і двоє травмованих, серед них 3-річна дівчинка

ДТП у Пісочині сталася 16 січня близько 10 ранку за участю автомобілів Subaru Forester та Toyota Aurion, повідомили у Нацполіції.

58-річний водій автомобіля «Subaru Forester» виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем «Toyota Aurion» під керуванням 28-річної жінки.

Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Також з місця ДТП до лікарні госпіталізували 28-річну водійку автомобіля «Toyota Aurion» і пасажира, 3-річну дівчину.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.