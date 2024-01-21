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Туман и гололедица. Какой будет погода 22 января в Харькове и области

Общество 20:55   21.01.2024
Оксана Якушко
Туман и гололедица. Какой будет погода 22 января в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман 🌫, изморозь. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° мороза❄️, местами 15 — 20° мороза❄️;
днем 2 — 7 градусов мороза. ❄️

По Харькову:

Переменная облачность. Без существенных осадков. 🌤
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° мороза❄️, днем 4 — 6º мороза.❄️

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".