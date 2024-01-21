Туман и гололедица. Какой будет погода 22 января в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман 🌫, изморозь. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° мороза❄️, местами 15 — 20° мороза❄️;
днем 2 — 7 градусов мороза. ❄️
По Харькову:
Переменная облачность. Без существенных осадков. 🌤
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° мороза❄️, днем 4 — 6º мороза.❄️
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, гололедица, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".