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Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 10 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:42   09.02.2024
Оксана Якушко
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 10 лютого у Харкові та області Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоди на завтра, 10 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Помірні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌨🌧).

Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По місту:

Помірні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨). На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень близько 0°.

Читайте також: Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".