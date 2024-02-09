Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 10 лютого у Харкові та області
Фото: Ольга Скорик
Прогноз погоди на завтра, 10 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Помірні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌨🌧).
Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.
По місту:
Помірні опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨). На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 20:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".