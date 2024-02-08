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Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого

Суспільство 19:49   08.02.2024
Олена Нагорна
Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 9 лютого, на Харківщині вночі прогнозують невеликий сніг. Вранці та вдень у Харкові також сніжитиме, на півдні області очікуються значні опади. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 морозу, вдень – від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі – від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с; вдень східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 9 лютого, на Харківщині вночі прогнозують невеликий сніг".