Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 9 лютого, на Харківщині вночі прогнозують невеликий сніг. Вранці та вдень у Харкові також сніжитиме, на півдні області очікуються значні опади. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 морозу, вдень – від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі – від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.
Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с; вдень східний, 5 – 10 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мороз, погода, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 9 лютого, на Харківщині вночі прогнозують невеликий сніг".