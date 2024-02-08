Снігопади та морози повертаються: погода в Харкові та області на 9 лютого

У п’ятницю, 9 лютого, на Харківщині вночі прогнозують невеликий сніг. Вранці та вдень у Харкові також сніжитиме, на півдні області очікуються значні опади. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 морозу, вдень – від 0 до 2 градусів зі знаком “мінус”, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі – від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с; вдень східний, 5 – 10 м/с.