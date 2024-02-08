Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків
Фото: Олена Нагорна
Про небезпечні метеорологічні явища у частині Харківської області 9 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вранці та вдень 9 лютого на півдні області очікується значний сніг. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: засыплет, предупреждение, синоптики, сніг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у частині Харківської області 9 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".