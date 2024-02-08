Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища у частині Харківської області 9 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 9 лютого на півдні області очікується значний сніг. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.