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Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків

Суспільство 14:13   08.02.2024
Вікторія Яковенко
Завтра частину Харківщини засипле снігом: попередження синоптиків Фото: Олена Нагорна

Про небезпечні метеорологічні явища у частині Харківської області 9 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 9 лютого на півдні області очікується значний сніг. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у частині Харківської області 9 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".