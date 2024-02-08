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Завтра часть Харьковщины засыплет снегом: предупреждение синоптиков

Общество 14:13   08.02.2024
Виктория Яковенко
Завтра часть Харьковщины засыплет снегом: предупреждение синоптиков Фото: Елена Нагорная

Об опасных метеорологических явлениях в части Харьковской области 9 февраля, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 9 февраля на юге области ожидается снег. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в части Харьковской области 9 февраля, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".