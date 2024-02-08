Завтра часть Харьковщины засыплет снегом: предупреждение синоптиков
Фото: Елена Нагорная
Об опасных метеорологических явлениях в части Харьковской области 9 февраля, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Утром и днем 9 февраля на юге области ожидается снег. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: засыплет, предупреждение, синоптики, сніг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в части Харьковской области 9 февраля, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".