Завтра часть Харьковщины засыплет снегом: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в части Харьковской области 9 февраля, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 9 февраля на юге области ожидается снег. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.