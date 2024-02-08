Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля

В пятницу, 9 февраля, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой снег. Утром и днем в Харькове также будет снежить, на юге области ожидают значительные осадки. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 мороза, днем — от 0 до 2 градусов со знаком «минус», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днем восточный, 5 — 10 м/с.