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Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля

Общество 19:49   08.02.2024
Елена Нагорная
Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 9 февраля, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой снег. Утром и днем в Харькове также будет снежить, на юге области ожидают значительные осадки. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 мороза, днем — от 0 до 2 градусов со знаком «минус», сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днем восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 9 февраля, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшой снег".