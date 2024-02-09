Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 10 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Местами налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По городу:

Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.