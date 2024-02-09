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Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области

Общество 20:42   09.02.2024
Оксана Якушко
Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоды на завтра, 10 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Местами налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По городу:

Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".