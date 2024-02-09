Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области
Фото: Ольга Скорик
Прогноз погоды на завтра, 10 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Местами налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.
По городу:
Умеренные осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем). На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.
Читайте также: Снегопады и морозы возвращаются: погода в Харькове и области на 9 февраля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, гололедица, метеопрогноз, мокрый снег, погода, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 20:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".