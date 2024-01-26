Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області

Суспільство 20:25   26.01.2024
Оксана Якушко
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Невеликі опади🌧🌨. Туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

 

По Харкову:

Невеликі опади🌧🌨. Туман🌫, видимість 200 – 500 м. Слабка ожеледь.

На дорогах ожеледиця.💧❄️ Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2°тепла.

Читайте також: Невеликий сніг і мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 26 січня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан у лікарні після обстрілу 23 січня
Найвідоміший блогер Харкова кіт Степан у лікарні після обстрілу 23 січня
26.01.2024, 20:58
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
25.01.2024, 17:13
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області
26.01.2024, 20:25
Росіяни 12 разів марно атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни 12 разів марно атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
26.01.2024, 19:44
Головні новини Харкова 26.01: перейменували Пушкінську, 12 атак на Табаївку
Головні новини Харкова 26.01: перейменували Пушкінську, 12 атак на Табаївку
26.01.2024, 19:53
Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти
Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти
26.01.2024, 19:09

Новини за темою:

20:55
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 22 січня у Харкові та області
13:33
Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
16:59
Один помер, троє в реанімації. Кривава ДТП сталася на Харківщині
22:00
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада

Ви читали новину: «Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".