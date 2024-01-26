Туман і ожеледиця. Якою буде погода 27 січня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 27 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Невеликі опади🌧🌨. Туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По Харкову:
Невеликі опади🌧🌨. Туман🌫, видимість 200 – 500 м. Слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця.💧❄️ Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2°тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 20:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".