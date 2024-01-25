Невеликий сніг і мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 26 січня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 26 січня, у Харкові та області вночі та вдень йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
У Харкові протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області протягом доби – від 3 градусів морозу до 2 тепла.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 20:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 26 січня, у Харкові та області вночі та вдень йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.".