На Харківщину зайшов циклон: яка ситуація на дорогах (відео)
Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через погіршення погодних умов на Харківщині.
«Сніг, слабка хуртовина, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Усе це приніс із собою циклон, що сьогодні, близько 4-ї ранку, зайшов на територію області з заходу. Хоча, за прогнозами синоптиків, інтенсивність опадів буде не дуже високою, господарюватиме цей циклон на Харківщині аж до суботи», – зазначили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Там повідомили, що дорожники вийшли на цілодобове чергування. За минулу добу на трасах регіону працювало 58 одиниць техніки, використано майже 70 тонн протиожеледних матеріалів.
«Першочергово підрядники Служби відновлення працюють на дорогах, якими відбувається транспортування товарів оборонного значення, та евакуаційних маршрутах. Особливо небезпечні ділянки обробляються повторно», – додали дорожники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, погода, сніг, трассы, харківщина, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через погіршення погодних умов на Харківщині.".