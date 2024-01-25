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На Харьковщину зашел циклон: какая ситуация на дорогах (видео)

Общество 11:39   25.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщину зашел циклон: какая ситуация на дорогах (видео)

Дорожники перешли в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий на Харьковщине.

«Снег, слабая метель, налипание мокрого снега и гололед. Все это принес с собой циклон, который сегодня, около 4 утра, зашел на территорию области с запада. Хотя, по прогнозам синоптиков, интенсивность осадков будет не очень высокой, хозяйствовать этот циклон в Харьковской области будет вплоть до субботы», — отметили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Там сообщили, что дорожники вышли на круглосуточное дежурство. За прошедшие сутки на трассах регина работало 58 единиц техники, использовано почти 70 тонн противогололедных материалов.

«В первую очередь подрядчики Службы восстановления работают на дорогах, по которым происходит транспортировка товаров оборонительного значения, и эвакуационных маршрутах. Особо опасные участки обрабатываются повторно», — добавили дорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники перешли в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий на Харьковщине.".