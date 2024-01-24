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С ночи будет идти снег: прогноз погоды в Харькове и области на 25 января

Общество 20:46   24.01.2024
Елена Нагорная
С ночи будет идти снег: прогноз погоды в Харькове и области на 25 января Фото: Василий Голосный

В четверг, 25 января, в Харькове и области и ночью, и днем будет идти небольшой снег, временами мокрый. Возможны слабый туман и метель. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

Ветер южный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 25 января, в Харькове и области и ночью, и днем будет идти небольшой снег, временами мокрый. Возможны слабый туман и метель. На дорогах гололед.".