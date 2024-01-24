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З ночі сніжитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня

Суспільство 20:46   24.01.2024
Олена Нагорна
З ночі сніжитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня Фото: Василь Голосний

У четвер, 25 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень йтиме невеликий сніг, часом мокрий. Можливі слабкий туман та хуртовина. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 20:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 25 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень йтиме невеликий сніг, часом мокрий. Можливі слабкий туман та хуртовина. На дорогах ожеледиця.".