З ночі сніжитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 25 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень йтиме невеликий сніг, часом мокрий. Можливі слабкий туман та хуртовина. На дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 20:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 25 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень йтиме невеликий сніг, часом мокрий. Можливі слабкий туман та хуртовина. На дорогах ожеледиця.".