З ночі сніжитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 25 січня

У четвер, 25 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень йтиме невеликий сніг, часом мокрий. Можливі слабкий туман та хуртовина. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.