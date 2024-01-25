Небольшой снег и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

В пятницу, 26 января, в Харькове и области ночью и днем будет идти небольшой снег и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

В Харькове в течение суток столбики термометров будут показывать около 0 градусов, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области в течение суток — от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.