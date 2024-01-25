Небольшой снег и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 26 января, в Харькове и области ночью и днем будет идти небольшой снег и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.
В Харькове в течение суток столбики термометров будут показывать около 0 градусов, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области в течение суток — от 3 градусов мороза до 2 тепла.
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мокрый снег, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 26 января, в Харькове и области ночью и днем будет идти небольшой снег и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.".