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Небольшой снег и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

Общество 20:54   25.01.2024
Елена Нагорная
Небольшой снег и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января Фото: Василий Голосный

В пятницу, 26 января, в Харькове и области ночью и днем будет идти небольшой снег и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

В Харькове в течение суток столбики термометров будут показывать около 0 градусов, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области в течение суток — от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 26 января, в Харькове и области ночью и днем будет идти небольшой снег и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.".