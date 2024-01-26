Туман и гололедица. Какой будет погода 27 января в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 27 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Небольшие осадки 🌧🌨. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед. На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 3° мороза❄️ до 2° тепла.
По Харькову:
Небольшие осадки 🌧🌨. Туман🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед.
На дорогах гололедица. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем 0 — 2° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололедица, дорога, метеопрогноз, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 20:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".