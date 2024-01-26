Туман и гололедица. Какой будет погода 27 января в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 27 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Небольшие осадки 🌧🌨. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед. На дорогах гололедица.💧❄️

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По Харькову:

Небольшие осадки 🌧🌨. Туман🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед.

На дорогах гололедица. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем 0 — 2° тепла.