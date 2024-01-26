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Туман и гололедица. Какой будет погода 27 января в Харькове и области

Общество 20:25   26.01.2024
Оксана Якушко
Туман и гололедица. Какой будет погода 27 января в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 27 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Небольшие осадки 🌧🌨. Туман 🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед. На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По Харькову:

Небольшие осадки 🌧🌨. Туман🌫, видимость 200 — 500 м. Слабый гололед.
На дорогах гололедица. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️, днем 0 — 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 января, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".