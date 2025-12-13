Live

Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме

Суспільство 12:11   13.12.2025
Оксана Горун
Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме Зображення створене ШІ

Харківський екопарк анонсував відкриття нової великої локації під назвою “Австралія”. Нині тривають роботи над її створенням.

” Зараз ми активно працюємо над відкриттям в Екопарку великої локації “Австралія” з кенгуру та іншими екзотичними мешканцями цього унікального континенту. Й величезну допомогу в цьому нам надають наші давні ізраїльські партнери – у першу чергу це Єрусалимський Біблійний зоопарк та зоологічний центр “Ramat Gan Safari”, з якими у нас підписані угоди про співпрацю“, – поінформувала пресслужба екопарку.

Співробітники зазначили, що допомогу у відновленні харків’янам надають партнери буквально з усього світу: з Америки, Європи, Азії та Африки.

Читайте також: Як левеня та маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом

Додаткові деталі щодо майбутньої локації поки що не розкривають. Зазначимо, що в Австралії мешкає близько 200 тисяч різних видів тварин. Причому більшість – унікальні, таких немає на жодному іншому континенті. Серед австралійських “знаменитостей” – сумчасті (не тільки кенгуру, а й, наприклад, коала та тасманійський диявол), вомбати та єдині у своєму роді качкодзьоб і єхидна. Крім того, фауна Австралії відома великою кількістю отруйних змій, варанів та інших плазунів.

Автор: Оксана Горун
