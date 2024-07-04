12-річну дівчинку, коли вона купалася в річці, зжер австралійський крокодил

Людські рештки виявили під час пошуків 12-річної дівчинки, яка зникла безвісти після непередбачуваного нападу австралійського крокодила у віддаленій частині Північної території, повідомляє австралійське видання 1news.

Масштабні пошуки почалися після того, як дівчинка зникла під час купання в Манго-Крік недалеко від Палумпи, приблизно за 360 км на південний захід від Дарвіна, пізно увечері у вівторок.

Місцева поліція повідомила, що за попередніми даними, на дівчинку напав крокодил.

Раніше в четвер, за 36 годин після початку пошуків, була знайдена сорочка, яка, ймовірно, належала зниклій. За кілька годин поліція оголосила про виявлення людських останків.

«Поліція Північної території виявила останки недалеко від Палумпи, які, ймовірно, належать зниклій 12-річній дитині», — йдеться в заяві поліції, опублікованій у четвер.

Зникнення дівчинки стало приводом для широкомасштабних пошуків на суші, воді та в повітрі, в яких взяли участь до 40 місцевих жителів, які прочісували береги невеликого струмка.

Старший сержант Еріка Гібсон заявила, що виявлення людських рештків стало важким ударом для сім’ї дівчинки та суспільства.

«Це жахлива новина для сім’ї, суспільства та всіх, хто брав участь у пошуках», — йдеться у її заяві.

«Поліція надає підтримку сім’ї та спільноті, а також рятувальникам, які прибули на місце події».