12-летнюю девочку, когда она купалась в речке, сожрал австралийский крокодил

Человеческие останки обнаружили во время поисков 12-летней девочки, пропавшей без вести после предполагаемого нападения австралийского крокодила в отдаленной части Северной территории, сообщает австралийское издание 1news.

Масштабные поиски начались после того, как девочка пропала во время купания в Манго-Крик недалеко от Палумпы, примерно в 360 км к юго-западу от Дарвина, поздно вечером во вторник.

Местная полиция сообщила, что, по предварительным данным, на девочку напал крокодил.

Ранее в четверг, спустя 36 часов после начала поисков, была найдена рубашка, предположительно принадлежавшая пропавшей. Несколько часов спустя полиция объявила об обнаружении человеческих останков.

«Полиция Северной территории обнаружила останки недалеко от Палумпы, предположительно принадлежащие пропавшему 12-летнему ребенку», — говорится в заявлении полиции, опубликованном в четверг.

Исчезновение девочки послужило поводом для широкомасштабных поисков на суше, воде и в воздухе, в которых приняли участие до 40 местных жителей, прочесывающих берега небольшого ручья.

Старший сержант Эрика Гибсон заявила, что обнаружение человеческих останков стало тяжелым ударом для семьи девочки и общества.

«Это ужасная новость для семьи, общества и всех, кто участвовал в поисках», — говорится в ее заявлении.

«Полиция оказывает поддержку семье и сообществу, а также спасателям, прибывшим на место происшествия».