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Ученые нашли потерянный континент, который исчез 155 миллионов лет назад

Мир 16:03   02.11.2023
Оксана Якушко
Ученые нашли потерянный континент, который исчез 155 миллионов лет назад 1470902542

Ученые собрали воедино остатки континента, который откололся от западной Австралии 155 миллионов лет назад и, по-видимому, исчез по мере продвижения на север, в сторону Юго-Восточной Азии, пишет Live Science.

Тайна того, что случилось с затерянным континентом, который, исчез 155 миллионов лет назад, возможно, наконец-то раскрыта после того, как ученые обнаружили свидетельства существования суши и проследили ее следы.

Оказывается, затерянный континент, известный как Арголанд, откололся от западной Австралии. Новое исследование показало, что он распался, когда тектонические силы растянули сушу и отогнали ее от остальной части континента, прежде чем рассеять ее по Юго-Восточной Азии.

Исследователи уже давно знали, что 155 миллионов лет назад от Австралии откололся массив суши, благодаря подсказкам, оставленным в геологии глубокого океанского бассейна, известного как Абиссальная равнина Арго, у северо-западного побережья страны.

Но в отличие от Индии, которая отделилась от древнего суперконтинента Гондвана 120 миллионов лет назад и до сих пор образует нетронутую территорию, Арголанд раскололся на фрагменты. И до сих пор ученые ломали голову над тем, где же оказались эти континентальные фрагменты.

«Мы знали, что он должен быть где-то к северу от Австралии, поэтому мы ожидали найти его в Юго-Восточной Азии», — рассказал ведущий автор исследования Элдерт Адвокат, научный сотрудник кафедры наук о Земле Утрехтского университета в Нидерландах.

«Этот процесс продолжался от 50 до 60 миллионов лет, и около 155 миллионов лет назад весь этот коллаж из этих ленточных континентов и промежуточных океанов начал перемещаться в Юго-Восточную Азию», — сказал он. «Мы не потеряли ни одного континента; просто это уже был очень обширный и фрагментированный ансамбль».

Чтобы отразить это, Адвокат и его коллеги назвали Арголанд «Аргопелагом».

Когда фрагменты Арголанда столкнулись с массивами суши в Юго-Восточной Азии, они также сформировали богатое биоразнообразие, которое мы видим сегодня. Это объясняет неравномерное распределение видов вдоль невидимого барьера, проходящего через Индонезию, добавил Адвокат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 16:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученые собрали воедино остатки континента, который откололся от западной Австралии 155 миллионов лет назад и, по-видимому, исчез по мере продвижения на север, в сторону Юго-Восточной Азии, пишет Live Science.".