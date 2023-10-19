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Ученые нашли кости самого опасного хищника на Земле, жившего до динозавров

Мир 15:52   19.10.2023
Оксана Якушко
Ученые нашли кости самого опасного хищника на Земле, жившего до динозавров

В Бразилии нашли окаменелости возрастом 265 миллионов лет, которые принадлежали самому огромному хищнику, жившему до динозавров, и истребившему 86 % всех видов животных, пишет IFLScience.

Фильм «Парк Юрского периода» сделал популярными динозавров тираннозавр рекс и спинозавр. Но за 40 миллионов лет до того, как на Земле появились динозавры, в Южной Америке обитал Pampaphoneus biccai – огромный хищник, который был самым главным и злобным существом на планете.

Pampaphoneus biccai, чье название происходит от греческого «ужасная голова», весил около 400 кг и был длиной около 3 м. И незадолго до того, как этот вид вымер, этот хищник уничтожил 86 % всех видов животных в мире.

Его окаменелые останки, состоящие из черепа, нескольких ребер и костей лап, возрастом 265 миллионов лет в прекрасном состоянии, — редкая находка в Южной Америке. Гораздо чаще останки этого существа встречаются на территории РФ и Южной Африки.

Из-за пандемии COVID на очистку и изучение окаменелости ушло более трех лет. Новая окаменелость — всего лишь второй череп пампафонеуса, найденный в Южной Америке, и он больше предыдущего. По оценкам команды, животное достигало 3 метров в длину и весило около 400 кг. Для сравнения: самый большой из ныне живущих кошачьих в мире, сибирский тигр, весит около 300 кг.

Череп обладает острыми клыками, и исследователи предполагают, что его укус мог раздробить кости. Говорят, что он занимал ту же экологическую нишу, что и большие кошки, и был опытным хищником.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 15:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Бразилии нашли окаменелости возрастом 265 миллионов лет, которые принадлежали самому огромному хищнику, жившему до динозавров, и истребившему 86 % всех видов животных, пишет IFLScience.".