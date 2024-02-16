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Около 50 миллионов жителей Бразилии участвуют в карнавале-феерии (фото)

Мир 15:00   16.02.2024
Оксана Якушко
Около 50 миллионов жителей Бразилии участвуют в карнавале-феерии (фото) ФОТО: AFP

Празднования уже продолжаются шесть дней и охватили всю Бразилию, сообщает Al Jazeera.

Под бурные аплодисменты мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес короновал короля Момо, ознаменовав начало символического пятидневного правления монарха карнавала над весельем, которое стартовало в минувшую пятницу 9 февраля. Завершится самый масштабный карнавал в мире завтра, 17 февраля.

Король карнавала Момо, которого играет Кайо Сезар Дутра (в центре справа), получает ключи от города от мэра Эдуардо Паеса на церемонии, которая официально открыла карнавал в Рио-де-Жанейро в пятницу. [Сильвия Искьердо/AP Photo]
«Официально объявляю Карнавал 2024 открытым!» — заявил король Момо после того, как мэр подарил ему гигантский ключ из серебра и золота. Конфетти взлетели в зале Городского дворца в районе Ботафого, где проходила церемония.

Танцовщица из школы Росас де Ору выступает в первый вечер карнавального парада на самбадроме Аньемби в Сан-Паулу, Бразилия [Карла Карниэль/Reuters]
Министр туризма Бразилии Селсо Сабино, также присутствовавший на церемонии, заявил, что в торжествах примут участие 49 миллионов человек по всей Бразилии, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Танцоры из школы Academicos do Tatuape выступают в первую ночь карнавального парада в Сан-Паулу. [Карла Карниэль/Рейтер]
По предварительным прогнозам, в страну планировали приехать около 200 000 иностранцев, и многие из них – скудно одетые и покрытые блестками – присоединятся к уличным вечеринкам, которые проходят в общественных местах Рио, Сан-Паулу и других городов.

Уличная вечеринка «Кордау-ду-Бойтата» перед карнавалом в Рио-де-Жанейро. [Сильвия Искьердо/AP Photo]
Во время карнавала в стране ожидают около 200 000 иностранцев. [Нельсон Алмейда/AFP]
Музыканты играют во время церемонии официального начала карнавала. [Сильвия Искьердо/AP Photo]

Сильвия Искьердо/AP Photo
Сильвия Искьердо/AP Photo

 

Танцоры из школы Манча Верде выступают во время карнавального парада в Сан-Паулу. [Карла Карниэль/Рейтер]

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Празднования уже продолжаются шесть дней и охватили всю Бразилию, сообщает Al Jazeera.".