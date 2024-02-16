Около 50 миллионов жителей Бразилии участвуют в карнавале-феерии (фото)

Празднования уже продолжаются шесть дней и охватили всю Бразилию, сообщает Al Jazeera.

Под бурные аплодисменты мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес короновал короля Момо, ознаменовав начало символического пятидневного правления монарха карнавала над весельем, которое стартовало в минувшую пятницу 9 февраля. Завершится самый масштабный карнавал в мире завтра, 17 февраля.

«Официально объявляю Карнавал 2024 открытым!» — заявил король Момо после того, как мэр подарил ему гигантский ключ из серебра и золота. Конфетти взлетели в зале Городского дворца в районе Ботафого, где проходила церемония.

Министр туризма Бразилии Селсо Сабино, также присутствовавший на церемонии, заявил, что в торжествах примут участие 49 миллионов человек по всей Бразилии, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.

По предварительным прогнозам, в страну планировали приехать около 200 000 иностранцев, и многие из них – скудно одетые и покрытые блестками – присоединятся к уличным вечеринкам, которые проходят в общественных местах Рио, Сан-Паулу и других городов.

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