Соревнования по спортивным танцам состоялись в Харькове (фото)
XIII открытые соревнования «Кубок Харьковского городского головы по спортивным танцам» состоялись в Харькове.
Участие в мероприятии приняли более 800 юных танцовщиков из разных городов Украины. Соревнования проходили в безопасной локации, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
«Хочу поблагодарить каждого из вас, кто, несмотря на непростые обстоятельства, сегодня находится здесь и демонстрирует, что Харьков — это город героев. Вы уже победители! Вы дарите нам настоящие, незабываемые эмоции. Особая благодарность родителям, тренерам и судьям за то, что воспитываете, поддерживаете и вкладываете душу в наших детей», — сказал мэр Игорь Терехов.
За весомый вклад в развитие спортивных танцев в Харькове он вручил почетную грамоту горсовета мастеру спорта Украины международного класса Маргарите Шкуреевой.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "XIII открытые соревнования «Кубок Харьковского городского головы по спортивным танцам» состоялись в Харькове.".