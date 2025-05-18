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Соревнования по спортивным танцам состоялись в Харькове (фото)

Спорт 17:30   18.05.2025
Елена Нагорная
Соревнования по спортивным танцам состоялись в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

XIII открытые соревнования «Кубок Харьковского городского головы по спортивным танцам» состоялись в Харькове.

Участие в мероприятии приняли более 800 юных танцовщиков из разных городов Украины. Соревнования проходили в безопасной локации, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

«Хочу поблагодарить каждого из вас, кто, несмотря на непростые обстоятельства, сегодня находится здесь и демонстрирует, что Харьков — это город героев. Вы уже победители! Вы дарите нам настоящие, незабываемые эмоции. Особая благодарность родителям, тренерам и судьям за то, что воспитываете, поддерживаете и вкладываете душу в наших детей», — сказал мэр Игорь Терехов.

За весомый вклад в развитие спортивных танцев в Харькове он вручил почетную грамоту горсовета мастеру спорта Украины международного класса Маргарите Шкуреевой.

Кубок по танцам в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Кубок по танцам в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Кубок по танцам в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Кубок по танцам в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "XIII открытые соревнования «Кубок Харьковского городского головы по спортивным танцам» состоялись в Харькове.".