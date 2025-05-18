Соревнования по спортивным танцам состоялись в Харькове (фото)

XIII открытые соревнования «Кубок Харьковского городского головы по спортивным танцам» состоялись в Харькове.

Участие в мероприятии приняли более 800 юных танцовщиков из разных городов Украины. Соревнования проходили в безопасной локации, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

«Хочу поблагодарить каждого из вас, кто, несмотря на непростые обстоятельства, сегодня находится здесь и демонстрирует, что Харьков — это город героев. Вы уже победители! Вы дарите нам настоящие, незабываемые эмоции. Особая благодарность родителям, тренерам и судьям за то, что воспитываете, поддерживаете и вкладываете душу в наших детей», — сказал мэр Игорь Терехов.

За весомый вклад в развитие спортивных танцев в Харькове он вручил почетную грамоту горсовета мастеру спорта Украины международного класса Маргарите Шкуреевой.