Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹

Конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с треком «Wasted Love».

JJ получил 436 баллов от жюри и зрителей в финале, со значительным отрывом обойдя других конкурсантов.

Представительница Израиля Юваль Рафаэль с треком «New Day Will Rise» получила 357 баллов и заняла второе место.

С отрывом в один балл оказался на третьей строчке представитель Эстонии Tommy Cash.

Представители Украины группа Ziferblat с песней «Bird of pray» заняли девятое место, получив 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

В интервью после шоу артисты отметили, что довольны таким результатом, ведь слышали в свою сторону худшие прогнозы.