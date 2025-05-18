Live
  • Вс 18.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹

Культура 08:43   18.05.2025
Елена Нагорная
Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹 Фото: «Євробачення 2025″/Telegram

Конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с треком «Wasted Love».

JJ получил 436 баллов от жюри и зрителей в финале, со значительным отрывом обойдя других конкурсантов.

Представительница Израиля Юваль Рафаэль с треком «New Day Will Rise» получила 357 баллов и заняла второе место.

С отрывом в один балл оказался на третьей строчке представитель Эстонии Tommy Cash.

Представители Украины группа Ziferblat с песней «Bird of pray» заняли девятое место, получив 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

В интервью после шоу артисты отметили, что довольны таким результатом, ведь слышали в свою сторону худшие прогнозы.

Читайте также: Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
Грозы, град и шквалы: в Харькове и области объявлено штормовое предупреждение
18.05.2025, 07:44
Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия
Новости Харькова – главное за 18 мая: как прошла ночь, надвигается стихия
18.05.2025, 09:47
Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство
Харьковщину атаковали КАБами и БпЛА: горело фермерское хозяйство
18.05.2025, 09:03
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
18.05.2025, 07:29
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая: будет дождь, местами гроза
17.05.2025, 20:00
Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках
Авиаудар по Купянску и три атаки на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ о сутках
18.05.2025, 09:31

Новости по теме:

22:01
Донаты, собранные на Евровидении и Куцеваловым, пошли на Харьковщину — Притула
17:23
Евро-городок во время Евровидения в Британии украсил рисунок харьковчанки
09:43
Ермак связал удар российских ракет по Тернопольщине с финалом Евровидения
14:32
Торт для Евровидения в Ливерпуле сделала кондитер из Харькова Динара Касько
02:40
Победа Kalush Orchestra: Украина примет «Евровидение» в 2023 году (фото, видео)

Вы читали новость: «Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 08:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с треком «Wasted Love».".