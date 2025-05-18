Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹
Фото: «Євробачення 2025″/Telegram
Конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с треком «Wasted Love».
JJ получил 436 баллов от жюри и зрителей в финале, со значительным отрывом обойдя других конкурсантов.
Представительница Израиля Юваль Рафаэль с треком «New Day Will Rise» получила 357 баллов и заняла второе место.
С отрывом в один балл оказался на третьей строчке представитель Эстонии Tommy Cash.
Представители Украины группа Ziferblat с песней «Bird of pray» заняли девятое место, получив 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.
В интервью после шоу артисты отметили, что довольны таким результатом, ведь слышали в свою сторону худшие прогнозы.
Читайте также: Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Культура, Мир; Теги: Евровидение, конкурс, музыка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Евровидение-2025: выступления первой тройки и реакция Ziferblat на 9 место 📹»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 08:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с треком «Wasted Love».".