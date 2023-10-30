Древние наскальные рисунки с человеческими лицами открыла засуха реки Амазонки

Человеческие лица, высеченные в камне около 2000 лет назад, появились на скалистом выступе вдоль реки Амазонки, в Бразилии, после того, как уровень воды упал до рекордно низкого во время самой сильной засухи в регионе за более чем столетие, пишет Reuters.

Некоторые наскальные рисунки были замечены и раньше, но теперь их стало больше, что поможет исследователям установить их происхождение, заявил археолог Хайме де Сантана Оливейра.

«Эти гравюры относятся к доисторическому или доколониальному периоду. Мы не можем их точно датировать, но, основываясь на свидетельствах проживания человека в этом районе, мы полагаем, что им от 1000 до 2000 лет», — сказал Оливейра.

В одном месте видны гладкие бороздки в скале, предположительно там, где коренные жители когда-то затачивали свои стрелы и копья задолго до прибытия европейцев.

Скалистая точка называется Понто-дас-Лажеш на северном берегу Амазонки, недалеко от места слияния рек Риу-Негро и Солимоэнс.

Оливейра сказал, что вырезанные фигурки и лица впервые заметили здесь в 2010 году, но в этом году засуха была более суровой: уровень Рио-Негро с июля упал на 15 метров, обнажив обширные пространства из камней и песка.

«На этот раз мы нашли не просто больше вырезанных фигурок, но и скульптуру человеческого лица, вырезанную в скале», — сказал Оливейра, работающий в Институте национального исторического и художественного наследия (IPHAN), который курирует сохранение исторических мест.