Давні наскельні малюнки з людськими обличчями відкрила посуха річки Амазонки

Людські особи, висічені в камені близько 2000 років тому, з’явилися на скелястому виступі вздовж річки Амазонки, в Бразилії, після того, як рівень води впав до рекордно низького під час найсильнішої посухи в регіоні за століття, пише Reuters .

Деякі наскельні малюнки були помічені й раніше, але тепер їх побільшало, що допоможе дослідникам встановити їхнє походження, заявив археолог Хайме де Сантана Олівейра.

«Ці гравюри належать до доісторичного чи доколоніального періоду. Ми не можемо їх точно датувати, але, ґрунтуючись на свідченнях проживання людини в цьому районі, ми вважаємо, що їм від 1000 до 2000 років», – сказав Олівейра.

В одному місці видно гладкі борозенки у скелі, імовірно там, де корінні жителі колись заточували свої стріли та списи задовго до прибуття європейців.

Скеляста точка називається Понто-дас-Лажеш на північному березі Амазонки, недалеко від місця злиття рік Ріу-Негро та Солімоенс.

Олівейра сказав, що вирізані фігурки та обличчя вперше помітили тут у 2010 році, але цього року посуха була суворішою: рівень Ріо-Негро з липня впав на 15 метрів, оголивши великі простори з каміння та піску.

«Цього разу ми знайшли не просто більше вирізаних фігурок, а й скульптуру людського обличчя, вирізану в скелі», — сказав Олівейра, який працює в Інституті національної історичної та мистецької спадщини (IPHAN), який займається збереженням історичних місць.