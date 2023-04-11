У Катарі вчені знайшли таємничі символи, які старші за усі цивілізації світу

У безлюдному куточку північно-східного узбережжя Катару, серед піщаних дюн безплідної пустелі, лежить Аль-Джассасія – найбільше та найважливіше місце наскального мистецтва країни Перської затоки, повне таємних символів чаш і човнів, повідомляє CNN .

Тут люди багато століть тому використовували долину з вапняку як полотно, на якому вирізали символи і об’єкти, які спостерігали навколо.

Загалом археологи знайшли близько 900 наскальних малюнків або «петрогліфів» в Аль-Джассасія. Здебільшого це загадкові знаки чаш із різними візерунками. А також привабливі зображення вітрильних кораблів, які видно згори, але також зображені в лінійному профілі, серед інших символів і знаків.

«Хоча наскельні малюнки досить поширені на Аравійському півострові, деякі різьблені зображення в Аль-Джассасії є унікальними, і їх неможливо знайти ніде більше», — сказав CNN Ферхан Сакал, керівник відділу розкопок і управління сайтом музеїв Катару, маючи на увазі петрогліфи кораблів.

«Ці різьблення представляють високий рівень творчості та спостережливості художників, які їх створили», — сказав він. «Також ці малюнки важливі з огляду на абстрактне мислення, оскільки вони не могли побачити традиційний корабель зверху».

У Катарі є близько 12 пам’яток петрогліфів, розташованих здебільшого вздовж узбережжя країни, хоча деякі малюнки можна побачити навіть у центрі Аль-Бідда у Досі.

Ель-Джассасія, яка розташована приблизно за годину на північ від надсучасної столиці Катару та поблизу старого порту видобутку перлів Аль-Хувайла, була відкрита в 1957 році. Протягом шести тижнів наприкінці 1973 та на початку 1974 року датська команда під керівництвом археолога Хольгера Капеля та його сина Ганса Капеля провела дослідження, у якому каталогізувала усю знахідку на фотографіях і малюнках.

З усіх задокументованих поодиноких фігур і композицій більше третини складаються зі знаків чаш різних конфігурацій, форм і розмірів.

Найвидатніший візерунок містить два паралельні ряди із семи отворів, що спонукає декого вважати, що вони використовувалися для гри в манкалу – настільну гру, популярну в багатьох частинах світу з часів античності, у якій двоє учасників кидають у непарну чи парну кількість маленьких камінців.

Інші заперечують цю теорію, вказуючи на той факт, що деякі отвори в Аль-Джассасії надто малі, щоб утримувати будь-які камені, а інші можна знайти на схилах – непрактичний вибір, який міг би призвести до втрати камінців під час гри.

Інші припущення включають утворення чаш для ворожіння; або для сортування та зберігання перлів; або як системи для обчислення часу та припливів.

Отже, для чого вони були насправді і що вони означають?

«Дуже важко відповісти», — визнав Сакал, який також не підтримує теорію настільних ігор. «У нас немає прямих підказок про мотиви, використані в Аль-Джассасії», — сказав він. – На мою думку, вони можуть мати ритуальне значення та функцію, яка дуже давня, тому її неможливо пояснити етнографічно».

Скільки років цим малюнкам на вапняку?

«Ми справді не знаємо», — визнав Сакал, пояснюючи, що петрогліфи — і наскальний малюнок загалом — сьогодні є дуже складним завданням.

«Існують дивні гіпотези щодо віку, починаючи від неоліту і закінчуючи пізнім ісламським часом», – додав він. «Я особисто вважаю, що не всі різьблення були зроблені одночасно».

10 років тому в одному науковому дослідженні 9 різних петрогліфів в Аль-Джассасії не було виявлено доказів того, що їм більше кількох сотень років, але дослідники дійшли висновку, що потрібні додаткові дослідження, включаючи розробку нових методів, характерних для різьблення на вапняку.

Хоча експерти не можуть точно сказати, коли та хто створив петрогліфи Аль-Джассасії, вони всі погоджуються, що найцікавіші та незвичайні зображення на цьому місці – зображення човнів.

Ці витвори надають важливу інформацію про типи суден, які використовували в процвітаючій промисловості рибальства та видобутку перлів (століттями були опорою економіки Катару), а також про їхні різні елементи.

Більшість човнів, які видно згори, зазвичай мають форму риби з загостреними кормами та рядами весел, вирізаних загостреним металевим інструментом.

Вони містять кілька деталей, наприклад, отворів, які, ймовірно, вказують на розміщення щогл і опор.

У деяких випадках довга лінія від корми зображує канат, що закінчується або традиційним арабським якорем (трикутний кам’яний якір з двома отворами), або європейським (металевий якір з довгим хвостовиком і двома вигнутими плечима, вперше використаний в регіоні близько семи століть тому).

«На деяких човнах весла розташовані не паралельно, як це мало б бути під час веслування, а спрямовані в різні місця», — пишуть Френсіс Гіллеспі та Фейсал Абдулла Аль-Наїмі в «Заховані в пісках: розкриття минулого Катару».

«Ось так вони виглядали б, якби човни стояли на якорі на перлинних берегах, а весла залишалися на місці, щоб дайвери могли чіплятися за них і відпочивати кожного разу, коли підіймаються».

Експерти кажуть, що вони можуть лише припускати, чому в Аль-Джассасії така висока концентрація різьблення кораблів, особливо порівняно з іншими прибережними петрогліфами Катару.

«Кораблі відігравали важливу роль у віруваннях стародавніх народів, які вважали їх символічним засобом транзиту з цього світу в інший», — зазначили Гіллеспі та Аль-Наїмі.

«І вавилоняни, і стародавні єгиптяни вірили, що мертві дістаються потойбічного світу на кораблі. У грецьких міфах розповідалося про перевізника Харона, який перевозив душі померлих через річку Стікс у підземне царство. Можливо, найдавніші зображення кораблів є відгомонами народної пам’яті, що сягає далеко в доісторичні часи».