В Катаре ученые нашли таинственные символы, которые старше всех цивилизаций

В безлюдном уголке северо-восточного побережья Катара, среди песчаных дюн бесплодной пустыни, лежит Аль-Джассасия – самое большое и важное место наскального искусства страны Персидского залива, полное тайных символов чаш и лодок, сообщает CNN.

Здесь люди много веков назад использовали долину из известняка как полотно, на котором вырезали символы и объекты, которые их окружали.

В общей сложности археологи нашли около 900 наскальных рисунков или «петроглифов» в Аль-Джассасии. В основном это загадочные знаки чаш с разными узорами. А также привлекательные изображения парусных кораблей, которые видны сверху, но изображены в линейном профиле, среди других символов и знаков.

«Хотя наскальные рисунки достаточно распространены на Аравийском полуострове, некоторые резные изображения в Аль-Джассасии уникальны, и их невозможно найти нигде больше», — сказал CNN Ферхан Сакал, руководитель отдела раскопок и управления сайтом музеев Катара, имея в виду петроглифы кораблей.

«Эта резьба представляют высокий уровень творчества и наблюдательности создавших их художников», — сказал он. — «Также эти рисунки важны ввиду абстрактного мышления, поскольку они не могли увидеть традиционный корабль сверху».

В Катаре есть около 12 уникальных петроглифов, расположенных по большей части вдоль побережья страны, хотя некоторые рисунки можно увидеть даже в центре Аль-Бидда в Дохе.

Эль-Джассасия, расположенная примерно в часе севернее сверхсовременной столицы Катара и вблизи старого порта добычи жемчуга Аль-Хувайла, была открыта в 1957 году. В течение шести недель в конце 1973 и начале 1974 года датская команда под руководством археолога Хольгера Капеля и его сына Ганса Капеля провела исследование, в котором каталогизировала все находки на фотографиях и рисунках.

Из всех документированных единичных фигур и композиций более трети состоят из знаков чаш разных конфигураций, форм и размеров.

Самый выдающийся узор содержит два параллельных ряда из семи отверстий, что побуждает некоторых считать, что они использовались для игры в манкалу – настольную игру, популярную во многих частях света со времен античности, в которой двое участников бросают в нечетное или четное количество маленьких камешков.

Другие отрицают эту теорию, указывая на тот факт, что некоторые отверстия в Аль-Джассасии слишком малы, чтобы содержать какие-либо камни, а другие можно найти на склонах – непрактичный выбор, который мог бы привести к потере камней во время игры.

Другие предположения включают образование чаш для гадания; или для сортировки и хранения жемчуга; или как системы для вычисления времени и приливов.

«Очень сложно ответить», — признал Сакал, также не поддерживающий теорию настольных игр. «У нас нет прямых подсказок о мотивах, использованных в Аль-Джассасии», — сказал он. – По-моему, они могут иметь ритуальное значение и функцию, которая очень древняя, поэтому ее невозможно объяснить этнографически».

Сколько лет этим рисункам на известняке?

«Мы действительно не знаем», — признал Сакал, объясняя, что петроглифы — и наскальный рисунок в целом — сегодня очень сложная задача.

«Существуют странные гипотезы по возрасту, начиная от неолита и заканчивая поздним исламским временем», – добавил он. «Я лично считаю, что не все резьбы были сделаны одновременно».

10 лет назад в одном научном исследовании изучили 9 различных петроглифов в Аль-Джассасии и не нашли доказательств, что им больше нескольких сотен лет. Но ученые пришли к выводу, что требуются дополнительные исследования, включая разработку новых методов, характерных для резьбы на известняке.

Хотя эксперты не могут точно сказать, когда и кто создал петроглифы Аль-Джассасии, все они соглашаются, что самые интересные и необычные изображения на этом месте – изображение лодок.

Эти произведения предоставляют важную информацию о типах судов, которые использовали в процветающей промышленности рыболовства и добыче жемчуга (веками были опорой экономики Катара), а также об их строении.

Большинство лодок, видных сверху, имеют форму рыбы с заостренными кормами и рядами весел, вырезанных заостренным металлическим инструментом. Они содержат несколько деталей, например отверстий, которые, вероятно, указывают на размещение мачт и опор.

В некоторых случаях длинная линия от кормы изображает канат, оканчивающийся либо традиционным арабским якорем (треугольный каменный якорь с двумя отверстиями), либо европейским (металлический якорь с длинным хвостовиком и двумя изогнутыми плечами, впервые использованный в регионе около семи веков назад).

«На некоторых лодках весла расположены не параллельно, как это должно быть во время гребли, а направлены в разные места», — пишут Фрэнсис Гиллеспи и Фейсал Абдулла Аль-Наими в «Скрытые в песках: раскрытие прошлого Катара».

Вот так они выглядели бы, если бы лодки стояли на якоре на жемчужных берегах, а весла оставались на месте, чтобы дайверы могли цепляться за них и отдыхать каждый раз, когда поднимаются.

Эксперты говорят, что они могут лишь предполагать, почему в Аль-Джассасии столь высока концентрация резьбы кораблей, особенно по сравнению с другими прибрежными петроглифами Катара.

«Корабли играли важную роль в верованиях древних народов, которые считали их символическим средством транзита из этого мира в другой», — отметили Гиллеспи и Аль-Наими в «Спрятанные в песках: раскрытие прошлого Катара».

«И вавилоняне, и древние египтяне верили, что мертвые достаются потустороннему миру на корабле. В греческих мифах рассказывалось о перевозчике Хароне, который перевозил души умерших через реку Стикс в подземное царство. Возможно, самые древние изображения кораблей являются отголосками народной памяти, уходящей далеко в доисторические времена».