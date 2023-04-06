Обладатель самых длинных усов в мире растил их 30 лет и «удобрял» алкоголем

Житель Южной Каролины (США) Пол Слосар попал в Книгу рекордов Гиннеса как мужчина с самыми длинными усами в мире.

Мужчина проверил длину собственных усов на Национальном чемпионате бороды и усов, где узнал, что их длина теперь – 63,5 см. Поэтому он отправил эту информацию в Книгу рекордов Гиннеса. И там признали, что у Пола самые длинные усы у живого человека (мужчины). И они длиной, как четырехмесячный ребенок.

По словам Слосара, он носит усы уже около 30 лет.

«Однажды, после того, как я подстриг усы, я пошел поцеловать свою жену, но она оттолкнула меня и пожаловалась. Она заявила: «Не целуй меня после того, как подстрижешь усы, потому что это все равно, что целовать проволочную щетку!» Поэтому с тех пор я просто их отпустил», – рассказал американец.

У Слосара усы в английском столе. Их нынешняя длина и форма позволяет ему «чувствовать» стены, когда он проходит мимо них достаточно близко.

У Пола нет специального режима укладки усов, он пользуется только воском для усов Clubman. Большинство людей с длинными усами тратят от 15 до 30 минут или даже больше на укладку, но на самом деле Полу нужно еще больше времени, чтобы нагреть воск для укладки усов.

Пол говорит, что не собирается никогда стричь или брить усы.

«Кроме того, моя жена сказала мне, что если я приду домой с подстриженными усами или побреюсь, она подаст документы о разводе, — сказал Пол. – Я считаю, что можно с уверенностью сказать, что ей это нравится».

Пол также имеет несколько советов для тех, кто хочет отрастить свои длинные английские усы. Он говорит, что алкоголь действительно действует как удобрение и способствует росту усов.

«Мне подошло пиво Guinness для начала, – сказал Пол. – Затем, когда я не мог пить пиво из-за карбонизации (растительные вещества, которые есть в пиве, начали разрушать волосы – прим. ред.), я перешел на виски Jack Daniels».

Но настоящий ключ к отращиванию длинных усов – это большая настойчивость.