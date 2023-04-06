Володар найдовших вусів у світі ростив їх 30 років та удобрював алкоголем

Житель Південної Кароліни (США) Пол Слосар потрапив до Книги рекордів Гіннеса як чоловік із найдовшими вусами у світі.

Чоловік перевірив довжину власних вусів на Національному чемпіонаті бороди та вусів, де дізнався, що їхня довжина тепер – 63,5 см. Тому він відправив цю інформацію до Книги рекордів Гіннеса. І там визнали, що у Пола найдовші вуса у живої людини (чоловіка). І вони завдовжки, як чотиримісячна дитина.



За словами Слосара, він носить вуса вже близько 30 років.

«Якось, після того, як я підстриг вуса, я пішов поцілувати свою дружину, але вона відштовхнула мене і поскаржилася. Вона заявила: «Не цілуй мене після того, як підстрижеш вуса, тому що це все одно, що цілувати дротяну щітку!» Тому відтоді я просто їх відпустив», – розповів американець.

У Слосара вуса в англійському стілі. Їхня теперішня довжина та форма дозволяє йому «відчувати» стіни, коли він проходить повз них достатньо близько.

У Павла немає спеціального режиму укладання вус, він користується лише воском для вусів Clubman. Більшість людей із довгими вусами витрачають від 15 до 30 хвилин або навіть більше на укладку, але насправді Полу потрібно іще більше часу, щоб нагріти віск для укладки вусів.

Пол каже, що не збирається ніколи стригти чи голити вуса.

«Крім того, моя дружина сказала мені, що якщо я прийду додому з підстриженими вусами чи поголюся, вона подасть документи про розлучення, — сказав Пол. – Я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що їй це подобається».

Пол також має кілька порад для тих, хто хоче відростити свої власні довгі англійські вуса. Він каже, що алкоголь насправді діє як добриво і сприяє росту вусів.

«Мені підійшло пиво Guinness для початку, — сказав Пол. – Потім, коли я не міг пити пиво через карбонізацію (рослинні речовини, які є в пиві, почали руйнувати волосся – прим. ред.), я перейшов на віскі Jack Daniels».

Але справжній ключ до відрощування довгих вусів – це велика наполегливість.