В одній з громад Харківської області – весільний рекорд
За період з 1 січня по 31 березня у Борівській громаді Харківської області зареєстрували рекордну кількість шлюбів за останні 10 років.
За три місяці шлюб зареєстрували 22 пари, про це повідомили у Борівській селищній раді.
Минулого року за цей період шлюб зареєстрували 9 пар.
Читайте також: Мешканцям Богодухівщини пропонують вирішити, вмикати вуличне освітлення чи ні
Новини за темою:
Ви читали новину: «В одній з громад Харківської області – весільний рекорд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 14:29;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 1 січня по 31 березня у Борівській громаді Харківської області зареєстрували рекордну кількість шлюбів за останні 10 років.".