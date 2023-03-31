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В одній з громад Харківської області – весільний рекорд

Суспільство 14:29   31.03.2023
Виктория Яковенко
В одній з громад Харківської області – весільний рекорд

За період з 1 січня по 31 березня у Борівській громаді Харківської області зареєстрували рекордну кількість шлюбів за останні 10 років.

За три місяці шлюб зареєстрували 22 пари, про це повідомили у Борівській селищній раді.

Минулого року за цей період шлюб зареєстрували 9 пар.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 1 січня по 31 березня у Борівській громаді Харківської області зареєстрували рекордну кількість шлюбів за останні 10 років.".