В одній з громад Харківської області – весільний рекорд

За період з 1 січня по 31 березня у Борівській громаді Харківської області зареєстрували рекордну кількість шлюбів за останні 10 років.

За три місяці шлюб зареєстрували 22 пари, про це повідомили у Борівській селищній раді.

Минулого року за цей період шлюб зареєстрували 9 пар.