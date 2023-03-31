Мешканцям Богодухівщини пропонують вирішити, вмикати вуличне освітлення чи ні
Фото: Харківська міськрада
У Богодухівській громаді Харківської області запустили опитування: вмикати у темний час доби освітлення на вулицях чи ні.
Наразі думки жителів розділилися, повідомили у Богодухівській міській раді. Місцева влада пропонує включати ліхтарі на вулицях з 19.30 до 22.00 і вимикати їх на часах комендантської години.
Місцевим мешканцям пропонують до 2 квітня включно пройти опитування щодо вуличного освітлення. Варіантів відповіді два — вмикати чи ні.
Опитування доступне за посиланням.
Читайте також: У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мешканцям Богодухівщини пропонують вирішити, вмикати вуличне освітлення чи ні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівській громаді Харківської області запустили опитування: вмикати у темний час доби освітлення на вулицях чи ні.".