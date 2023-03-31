Мешканцям Богодухівщини пропонують вирішити, вмикати вуличне освітлення чи ні

У Богодухівській громаді Харківської області запустили опитування: вмикати у темний час доби освітлення на вулицях чи ні.

Наразі думки жителів розділилися, повідомили у Богодухівській міській раді. Місцева влада пропонує включати ліхтарі на вулицях з 19.30 до 22.00 і вимикати їх на часах комендантської години.

Місцевим мешканцям пропонують до 2 квітня включно пройти опитування щодо вуличного освітлення. Варіантів відповіді два — вмикати чи ні.

Опитування доступне за посиланням.

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