Жителям Богодуховщины предлагают решить, включать уличное освещение или нет
Фото: Харьковский горсовет
В Богодуховской громаде Харьковской области запустили опрос: включать в темное время освещение на улицах или нет.
Пока мнение жителей разделилось, сообщили в Богодуховском городском совете. Местная власть предлагают включать фонари на улицах с 19.30 до 22.00 и выключать их на время комендантского часа.
Местным жителям предлагают до 2 апреля включительно пройти опрос. Вариантов ответа два – включать уличное освещение или нет.
Опрос доступен по ссылке.
Читайте также: В приграничной громаде на Харьковщине меняют комендантский час
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жителям Богодуховщины предлагают решить, включать уличное освещение или нет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховской громаде Харьковской области запустили опрос: включать в темное время освещение на улицах или нет.".