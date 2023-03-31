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Жителям Богодуховщины предлагают решить, включать уличное освещение или нет

Общество 13:35   31.03.2023
Виктория Яковенко
Жителям Богодуховщины предлагают решить, включать уличное освещение или нет Фото: Харьковский горсовет

В Богодуховской громаде Харьковской области запустили опрос: включать в темное время освещение на улицах или нет.

Пока мнение жителей разделилось, сообщили в Богодуховском городском совете. Местная власть предлагают включать фонари на улицах с 19.30 до 22.00 и выключать их на время комендантского часа.

Местным жителям предлагают до 2 апреля включительно пройти опрос. Вариантов ответа два – включать уличное освещение или нет.

Опрос доступен по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховской громаде Харьковской области запустили опрос: включать в темное время освещение на улицах или нет.".