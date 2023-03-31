Жителям Богодуховщины предлагают решить, включать уличное освещение или нет

В Богодуховской громаде Харьковской области запустили опрос: включать в темное время освещение на улицах или нет.

Пока мнение жителей разделилось, сообщили в Богодуховском городском совете. Местная власть предлагают включать фонари на улицах с 19.30 до 22.00 и выключать их на время комендантского часа.

Местным жителям предлагают до 2 апреля включительно пройти опрос. Вариантов ответа два – включать уличное освещение или нет.

Опрос доступен по ссылке.

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