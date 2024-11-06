Включить уличные фонари собрались в городе под Харьковом

Сегодня, 6 ноября, в городе Дергачи начинается включение уличного освещения.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Освещение не появится одномоментно по всем улицам города. Первоначально будут включены участки, восстановленные после обстрелов, с приоритетом на активный трафик автомобилей и пешеходов. Это снизит риски безопасности в темное время суток», — написал Задоренко.

Он также отметил, что на смежных улицах может возникнуть ситуация, когда одна линия уже запитана, а на другой еще ведутся работы. Жителей просят с пониманием относиться к подобным ситуациям и ждать своей очереди.