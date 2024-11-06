Увімкнути вуличні ліхтарі зібралися у місті під Харковом
Фото: Вячеслав Задоренко
Відсьогодні, 6 листопада, у місті Дергачі розпочинається ввімкнення вуличного освітлення.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Освітлення не з’явиться одномоментно на усіх вулицях міста. Спочатку будуть ввімкнені ділянки, відновлені після обстрілів, з пріоритетом на активний трафік автомобілів та пішоходів. Це знизить безпекові ризики у темну пору доби», – написав Задоренко.
Він також зазначив, що на суміжних вулицях може виникнути ситуація, коли одна лінія вже заживлена, а на іншій ще ведуться роботи. Жителів просять з розумінням ставитися до подібних ситуацій та очікувати своєї черги.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, освещение, уличное, фонари, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 6 листопада, у місті Дергачі розпочинається ввімкнення вуличного освітлення.".