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В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме

Общество 15:30   12.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что, несмотря на сбой в сети «Киевстар», уличное освещение в городе будет работать, но только в автономном режиме.

«Включение и отключение будет произведено по графику. Контроль горения будет осуществляться по заявкам жителей и контрольным объездам», — отметили в мэрии.

Сообщить об отсутствии освещения на улицах можно по телефонам: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что, несмотря на сбой в сети «Киевстар», уличное освещение в городе будет работать, но только в автономном режиме.".