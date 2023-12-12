В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что, несмотря на сбой в сети «Киевстар», уличное освещение в городе будет работать, но только в автономном режиме.

«Включение и отключение будет произведено по графику. Контроль горения будет осуществляться по заявкам жителей и контрольным объездам», — отметили в мэрии.

Сообщить об отсутствии освещения на улицах можно по телефонам: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.