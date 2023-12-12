В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что, несмотря на сбой в сети «Киевстар», уличное освещение в городе будет работать, но только в автономном режиме.
«Включение и отключение будет произведено по графику. Контроль горения будет осуществляться по заявкам жителей и контрольным объездам», — отметили в мэрии.
Сообщить об отсутствии освещения на улицах можно по телефонам: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что, несмотря на сбой в сети «Киевстар», уличное освещение в городе будет работать, но только в автономном режиме.".