У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі
У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що попри збій у мережі «Київстар», вуличне освітлення у місті працюватиме, але тільки в автономному режимі.
«Увімкнення та відключення буде здійснено за графіком. Контроль горіння здійснюватиметься за заявками мешканців та контрольними об’їздами», – зазначили у мерії.
Повідомити про відсутність освітлення на вулицях можна за телефонами: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що попри збій у мережі «Київстар», вуличне освітлення у місті працюватиме, але тільки в автономному режимі.".