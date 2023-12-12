У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що попри збій у мережі «Київстар», вуличне освітлення у місті працюватиме, але тільки в автономному режимі.

«Увімкнення та відключення буде здійснено за графіком. Контроль горіння здійснюватиметься за заявками мешканців та контрольними об’їздами», – зазначили у мерії.

Повідомити про відсутність освітлення на вулицях можна за телефонами: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.