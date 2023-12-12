Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі

Суспільство 15:30   12.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що попри збій у мережі «Київстар», вуличне освітлення у місті працюватиме, але тільки в автономному режимі.

«Увімкнення та відключення буде здійснено за графіком. Контроль горіння здійснюватиметься за заявками мешканців та контрольними об’їздами», – зазначили у мерії.

Повідомити про відсутність освітлення на вулицях можна за телефонами: (057) 700-50-37, (057) 700-50-39.

Читайте також: Харків’яни – без зв’язку: абоненти «Київстар» не можуть змінити оператора

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 12.12: ДРГ, обстріли, смертельна пожежа, немає зв’язку
Головні новини Харкова 12.12: ДРГ, обстріли, смертельна пожежа, немає зв’язку
12.12.2023, 16:06
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
12.12.2023, 08:04
У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку
У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку
12.12.2023, 16:01
США й Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу – NYT
США й Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу – NYT
12.12.2023, 15:44
У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі
У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі
12.12.2023, 15:30
3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини: що говорив у суді
3 роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини: що говорив у суді
12.12.2023, 14:53

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові сьогодні вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що попри збій у мережі «Київстар», вуличне освітлення у місті працюватиме, але тільки в автономному режимі.".