Забезпечити стабільний мобільний зв’язок у разі блекауту – нарада в Харкові

Заходи, спрямовані на підтримку стабільного мобільного зв’язку, обговорили на зустрічі начальник ХОВА Олег Синєгубов та представники компанії «Київстар».

Синєгубов зазначив, що пріоритетом ХОВА є облаштування базових станцій альтернативними джерелами живлення, оптимізація обслуговування мереж та залучення бізнесу та об’єктів критичної інфраструктури до їхньої підтримки, передає пресслужба ХОВА.

Сторони домовилися взаємодіяти з громадами для створення точок доступу до мобільного зв’язку та забезпечення можливості оперативного виклику екстрених служб у найвіддаленіших населених пунктах.

Раніше в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких розповів, що оператори мобільного зв’язку зробили дуже серйозні висновки із ситуації, коли у 2023 році місто було майже три доби без електропостачання. Протягом 2025 року оператори провели роботу із заміни акумуляторних батарей та забезпечення резервних джерел живлення. Наразі всі базові станції по Харкову автономні.