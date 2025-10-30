Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до 56 тисяч

Станом на 30 жовтня у Харківській області актуальні 3098 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Машиніст екскаватора матиме 50 тисяч грн, а таблетувальник – 30250.

Оператор лінії у виробництві харчової продукції зароблятиме 30 тисяч, заступник директора – 29 тисяч, механік – 27 тисяч, укладальник продукції медичного призначення – 25550, водій тролейбуса – 25 тисяч, апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 тисячі, а контролер-приймальник – 21990.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

