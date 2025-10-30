Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до 56 тисяч
Станом на 30 жовтня у Харківській області актуальні 3098 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Машиніст екскаватора матиме 50 тисяч грн, а таблетувальник – 30250.
Оператор лінії у виробництві харчової продукції зароблятиме 30 тисяч, заступник директора – 29 тисяч, механік – 27 тисяч, укладальник продукції медичного призначення – 25550, водій тролейбуса – 25 тисяч, апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 тисячі, а контролер-приймальник – 21990.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна розповіла: в яких галузях критично не вистачає робочих рук, як вплинув на ринок праці дозвіл на виїзд за кордон хлопців від 18 років до 22, чи можна «вилікувати» снобізм роботодавців щодо кандидатів 50+.
Читайте також: Інцидент при перевірці документів: на Салтівці копа протягнули по асфальту
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до 56 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 14:22;