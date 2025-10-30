Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч

По состоянию на 30 октября в Харьковской области актуальны 3098 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой в 56 тысяч гривен. Машинист экскаватора будет иметь 50 тысяч грн, а таблетировщик – 30250.

Оператор линии в производстве пищевой продукции будет зарабатывать 30 тысяч, заместитель директора – 29 тысяч, механик – 27 тысяч, составитель продукции медицинского назначения – 25550, водитель троллейбуса – 25 тысяч, аппаратчик производства сухих молочных продуктов – 22 тысячи, а контролер-приемщик – 21990.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала: в каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу ребят от 18 лет до 22, можно ли «вылечить» снобизм работодателей касательно кандидатов 50+.