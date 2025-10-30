Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч

Общество 14:22   30.10.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч Фото: ХОВА

По состоянию на 30 октября в Харьковской области актуальны 3098 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой в 56 тысяч гривен. Машинист экскаватора будет иметь 50 тысяч грн, а таблетировщик – 30250.

Оператор линии в производстве пищевой продукции будет зарабатывать 30 тысяч, заместитель директора – 29 тысяч, механик – 27 тысяч, составитель продукции медицинского назначения – 25550, водитель троллейбуса – 25 тысяч, аппаратчик производства сухих молочных продуктов – 22 тысячи, а контролер-приемщик – 21990.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала: в каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу ребят от 18 лет до 22, можно ли «вылечить» снобизм работодателей касательно кандидатов 50+.

Читайте также: Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 14:25
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025, 09:45
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
30.10.2025, 08:03
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
30.10.2025, 14:22

Новости по теме:

23.10.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 50 тысяч гривен
16.10.2025
Лучшие вакансии недели: на Харьковщине есть работа с зарплатой до 55 тысяч
10.10.2025
Ситуацию с вакансиями на Харьковщине описала эксперт сайта по поиску работы 📹
09.10.2025
Работа в Харькове в IT и не только: где ждут ветеранов и что предлагают 📹
09.10.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 120 тысяч гривен


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 30 октября в Харьковской области актуальны 3098 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".