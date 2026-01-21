Иллюминация в Харькове и области: станет ли ее меньше, ответил Синегубов
Постоянно коммуницируют с правительством, касаемо уменьшения иллюминации в Харькове и области. Об этом сказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Однако мы смотрим на нагрузку этой иллюминации. Если она действительно критична, конечно, что мы принимаем решение и, скажем так, в принудительном порядке принимаем меры для ее отключения. По поводу энергообеспечения критической инфраструктуры, она пока не отключается. Она может быть ограничена – энергоснабжение по аварийным графикам отключений, когда не хватает электроэнергии на область и приходящиеся лимиты даже не выполняются. Однако это последние два, сегодня третий день, иногда может быть ситуация, скажем так, с аварийными отключениями достаточно серьезная», – констатировал Синегубов.
Он отметил, что по состоянию на утро 21 января ситуация в энергосистеме немного улучшилась и стабилизировалась. Также начальник ХОВА ответил на вопрос, касаемо количества потребляемой электроэнергии на Харьковщине.
«Примерное потребление в Харьковской области около 900 мегаватт в зимний период. В летний период – это 500-600», – сказал он.
Читайте также: Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: иллюминация, освещение, світло, свет, синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Иллюминация в Харькове и области: станет ли ее меньше, ответил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 11:47;