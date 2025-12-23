«Хотите елку — включаете генератор» — в ХОВА заявили об экономии электричества
Будут ли заставлять руководство громад и предпринимателей на Харьковщине экономить электрику, отключая праздничную иллюминацию, — 23 декабря ответил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Освещение, на самом деле, не очень-то и тянет электроэнергию, если сравнивать с каким-то тяжелым, крупным предприятием и т.д. Однако да, действительно, доведены рекомендации органам местного самоуправления, представителям бизнеса, ритейлу и так далее. Чтобы эти вывески, большие экраны и все остальное не светились, елки и все остальное. Или если и светились, то откровенно от альтернативных источников питания, то есть генератора. Если вы хотите елку – включаете генератор», — пояснил позицию государства Синегубов.
Напомним, о необходимости экономить электричество, в том числе на декоративной подсветке зданий и праздничной иллюминации, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Год назад, когда в Харькове впервые за время полномасштабного вторжения масштабно включили праздничную иллюминацию, в мэрии корреспондентов МГ «Объектив» заверили: все украшения светодиодные и потребляют минимум электричества.
