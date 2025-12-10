Live

Праздничную иллюминацию придется уменьшить? Решение правительства

Общество 14:56   10.12.2025
Виктория Яковенко
Правительство приняло ряд решений касательно улучшения ситуации со светом. В частности, планируют пересмотреть перечень критических объектов и сократить потребление неприоритетных объектов.

«Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. В то же время, отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечня должны быть исключены потребители, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения», — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кроме этого, ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим КП поручили сократить потребление электроэнергии. Свириденко подчеркивает: дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов — не в приоритете во время сложной ситуации в энергетике.

«Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией», – уточнила премьер-министр Украины.

Свириденко подчеркнула, что проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сеть операторов, должны оперативно устранить, а все существующие когенерационные установки – запустить в работу.

Автор: Виктория Яковенко
