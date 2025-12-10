Праздничную иллюминацию придется уменьшить? Решение правительства
Правительство приняло ряд решений касательно улучшения ситуации со светом. В частности, планируют пересмотреть перечень критических объектов и сократить потребление неприоритетных объектов.
«Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. В то же время, отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечня должны быть исключены потребители, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения», — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кроме этого, ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим КП поручили сократить потребление электроэнергии. Свириденко подчеркивает: дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов — не в приоритете во время сложной ситуации в энергетике.
«Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией», – уточнила премьер-министр Украины.
Свириденко подчеркнула, что проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сеть операторов, должны оперативно устранить, а все существующие когенерационные установки – запустить в работу.
Читайте также: Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: иллюминация, правительство, праздники, світло, свет, Юлия Свириденко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Праздничную иллюминацию придется уменьшить? Решение правительства», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 14:56;