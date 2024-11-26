Харьков полчаса сиял новогодними огнями: когда их начнут включать по вечерам

Новогодние декорации 26 ноября включали на полчаса, чтобы протестировать качество их подключения и исправность, пояснили в пресс-службе СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики подчеркнули, что в этом году впервые с начала полномасштабного вторжения новогодними огнями украсили улицы города, а не только метро.

«Для украшения города было использовано около километра энергосберегающих гирлянд. Все они уже ранее применялись для праздничного оформления, ведь из-за войны новых украшений не покупали — использовали то, что удалось сохранить с довоенных времен», — напомнили в СКП.

Включать огоньки на постоянной основе начнут с 1 декабря — вместе с уличным освещением, если будет позволять энергетическая ситуация и обстановка с безопасностью, сообщили в Харьковзеленстрое.



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»