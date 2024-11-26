Харьков полчаса сиял новогодними огнями: когда их начнут включать по вечерам
Новогодние декорации 26 ноября включали на полчаса, чтобы протестировать качество их подключения и исправность, пояснили в пресс-службе СКП «Харьковзеленстрой».
Коммунальщики подчеркнули, что в этом году впервые с начала полномасштабного вторжения новогодними огнями украсили улицы города, а не только метро.
«Для украшения города было использовано около километра энергосберегающих гирлянд. Все они уже ранее применялись для праздничного оформления, ведь из-за войны новых украшений не покупали — использовали то, что удалось сохранить с довоенных времен», — напомнили в СКП.
Включать огоньки на постоянной основе начнут с 1 декабря — вместе с уличным освещением, если будет позволять энергетическая ситуация и обстановка с безопасностью, сообщили в Харьковзеленстрое.
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: декорации, иллюминация, новости Харькова, новый год, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодние декорации 26 ноября включали на полчаса, чтобы протестировать качество их подключения и исправность, пояснили в пресс-службе СКП «Харьковзеленстрой».".